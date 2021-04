Gottschalk: „Bin Legende, Bohlen ist Geschichte“

Gottschalk: „Bohlen ist Geschichte“

Dass in dem Hickhack der Show-Giganten noch lange nicht das letzte Wort gesprochen ist, das stellte jetzt Thomas Gottschalk erneut unter Beweis. Denn kurz vor dem großen Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstagabend teilte der 70-Jährige erneut gegen Bohlen aus. Als seine Moderations-Kollegin Nicola Müntefering Gottschalk in seinem SWR3-Podcast „Podschalk“ als „Bohlen“ anspricht, erklärte dieser: „Dabei hab ich den Lichtfilter gar nicht drauf. Außerdem hab ich gar keine Einspritzungen. Der Dieter hat ja wohl ganz schön nachgelegt.“