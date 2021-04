Conor McDavid entscheidet „Battle of Alberta“

Connor McDavid hat in der National Hockey League die „Battle of Alberta“ zugunsten der Edmonton Oilers entschieden. Dem Starstürmer gelang am Freitag gegen die Calgary Flames nach Zuspiel von Leon Draisaitl der Siegtreffer zum 3:2. Mit ihrem siebenten Heimerfolg in Serie übernahmen die Oilers Platz zwei in der North Division.