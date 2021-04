Insassen kletterten unverletzt aus umgekipptem Lkw

In Kurve umgekippt

Beim Einfahren in den Autobahnzubringer Brenner-Nord kippte das Fahrzeug auf die rechte Fahrzeugseite und blieb einige Meter nach der Linkskurve teilweise auf der rechten Randleitschiene liegen. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen, das Sattelkraftfahrzeug wurde schwer beschädigt. Größere Mengen Treibstoff liefen aus und wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Gries am Brenner gebunden.