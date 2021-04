Genesis X Concept: Platz für vier und einen V8

Der klassisch proportionierte, muskulös gezeichnete Zweitürer, der auf einer elektrischen Fahrzeugarchitektur basiert, zeichnet sich durch das Genesis-typische Element der doppelten Linie aus. Sie prägt in Form der Scheinwerfer das Gesicht, zieht sich in die Flanken hinein und wird an den Rückleuchten wieder aufgenommen. Gleichzeitig findet sie sich diagonal vor der hinteren Dachsäule wieder.