Alaba im Mittelfeld - „das funktioniert nicht“

Experten und Kommentatoren scheinen sich weitgehend einig zu sein: Von Weltklasse-Mann David Alaba müsse mehr kommen. Das sah nach dem 0:4 gegen Dänemark Herbert Prohaska so („Von ihm muss man sich viel mehr erwarten“); das sah die „Krone“ so (Note 1 = „sehr schwach“), das sah zuletzt bei „Krone oder Kasperl“ Peter Frauneder so („Für Alaba gelten andere Maßstäbe“), und das sah erst recht Roman Mählich so.