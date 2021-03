England siegt dank spätem Siegestreffer

Die erste Halbzeit gehörte den Three Lions, die durch einen Elfmeter von Kane (19.) in Führung gingen. In der ersten Halbzeit hatten die Engländer noch weitere Chancen, konnten die Führung aber nicht ausbauen. Polen konnte das in Halbzeit zwei bestrafen. Moder nutze in der 58. Minuten einen Fehler von John Stones zum Ausgleich. Dieser war in bis zu diesem Zeitpunkt auch verdient, da der Außenseiter mutiger aus der Kabine kam.