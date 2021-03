Mega-Blamage! Deutschland verliert bei Außenseiter

Mega-Blamage für Deutschland! Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien verlor der Weltmeister von 2014 in Duisburg sensationell mit 1:2. Trotz mehr Ballbesitz und gefährlicherer Torchancen für die Deutschen gingen die Außenseiter aus Nordmazedonien durch Goran Pandev in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. In der 63. Minute glich Ilkay Gündogan per Elfer für die Elf von Bundestrainer Jogi Löw aus. Fünf Minuten vor Ende traf Elmas dann aber zum umjubelten 2:1 Siegestreffer für den Außenseiter. Damit verlor Deutschland das erste Mal seit 2001 wieder ein Spiel in der WM-Qualifikation. Mehr Infos in Kürze!