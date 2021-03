Gibraltar immun: Maskenpflicht im Freien beendet

Höchste Todesrate in Relation zur Einwohnerzahl

Die Pandemie hatte die britische Exklave an der Südspitze Spaniens noch einmal schwer getroffen. Von 4200 Infizierten starben 94. Das bedeutete europaweit die höchste Todesrate in Relation zur Einwohnerzahl. Die Regierung verordnete einen wochenlangen strengen Lockdown.