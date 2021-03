„Ich bin eine Kellnerin und keine Lieferantin“

Nazan ist in ihren 30ern und Kellnerin. Eigentlich. Seit November drückt sie in Innsbruck und Umgebung Leuten Essen in Säcken in die Hand, anstatt es im Restaurant am Teller zu servieren. „Am Anfang hat es Spaß gemacht, es war etwas Neues“, erzählt sie. „Aber nach einem Monat wollte ich den ,normalen‘ Betrieb zurück.“ Nazan ist in Kurzarbeit. Ihr Mann, der als Koch ebenfalls in der Gastrobranche tätig war, ist arbeitslos, lässt sich umschulen und wird - wie viele andere wohl auch - nicht mehr in die Branche zurückkehren.