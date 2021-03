Neuling verzaubert F1-Welt: „Er wird Weltmeister!“

So nebenbei stellte Tsunoda beim Auftakt in Sakhir die zwei anderen Neulinge dieser Saison klar in den Schatten: Mick Schumacher wurde 16., Nikita Mazepin verunfallte wenige Meter nach dem Start und musste das Rennen beenden. „Ich hoffe, dass er sich weiterhin so entwickelt. Dann wird er irgendwann die Weltmeisterschaft gewinnen. Da bin ich mir sicher“, so Tost über Tsunoda.