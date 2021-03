Die „kleinen Festspiele“ auf Burg Golling

Was dereinst klein und beschaulich begonnen hat, ist mittlerweile eine über den Tennengau hinaus beachtete Institution – die Festspiele auf Burg Golling. Vor gut zwei Jahrzehnten lockten sie in Summe gerade einmal 200 Besucher in den Innenhof der 700 Jahre alten Trutzburg, im Vorjahr waren es schon 3650 Besucher und Festivalrekord. Bis zu 280 Kulturbegeisterte wurden pro Vorstellung gezählt.