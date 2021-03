Didi Kühbauer ist „Krone“-Trainer des Jahres

„Den Einser kenn ich nicht“

Logisch, dass bei Didi Kühbauer bei der Pokal-Übergabe in Hütteldorf durch tipp3, einen Partner der „Krone“-Fußballerwahl, und Musiker Christopher Seiler (das Video gibt’s am Mittwoch auf krone.at/sport) der Schmäh lief. „Den Einser kenn ich nicht, in der Schule habe ich nur auf den Vierer hingearbeitet.“ Stimmt nur bedingt, als Spieler wurde Kühbauer ja schon sechsmal (Rekord) zum Fußballer des Jahres gewählt. Jetzt erstmals, vor LASK-Coach Dominik Thalhammer und Ex-Wolfsberger Ferdinand Feldhofer, auch als Trainer. Das freute Don Didi: „Ich sehe das aber auch als Auftrag.“