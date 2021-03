„Wunderschuh“ lässt weltweit die Rekorde purzeln

Eine natürliche Entwicklung ist das nicht, was sich bei den Straßenläufen in den vergangenen Jahren abspielt. Seit Schuhe mit Carbonplatten in den dicken Sohlen eingesetzt werden, purzeln weltweit die Rekorde. Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hätte die Sohlendicke stärker reduzieren können, um die Leistungssprünge einzudämmen. Doch der Verband winkte ein Modell des US-Sportartikelherstellers Nike durch - und lässt der Rekordflut seitdem freien Lauf.