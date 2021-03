Was tun, wenn Ihre Katze unsauber ist?

Katzen setzten in der freien Natur niemals an der gleichen Stelle Kot und Urin ab. Sie halten im Freien immer einen Abstand zwischen ein und 20 Metern ein. Optimal wäre für eine Katze zwei Klos. Da das oft aus Platzgründen nicht möglich ist, sollte die Katzentoilette immer gereinigt werden. „Bei einem Katzenmehrhaushalt gilt die Regel, ein Klo pro Katze plus eines dazu, getrennt voneinander aufgestellt“, rät Petra Ott. Und sie hat noch viele weitere nützliche Tipps für geplagte Katzeneltern.