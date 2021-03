Wildzaun bei Schloss Eggenberg mehrmals zerstört

Am 14. März 2021 gegen 20.00 Uhr manipulierten bislang Unbekannte neuerlich am gegenständlichen Zaun, wobei zwei bislang unbekannte Männer von einem Wachdienst bei der Manipulation gestört wurden. Die beiden unten beschriebenen Männer sollen den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma nach einem kurzen Wortgefecht sogar bedroht haben und flüchteten in der Folge zu Fuß in Richtung Pfalzgrafenweg bzw. Bergstraße.