Klimafonds macht Kärnten zur Öko-Vorzeigeregion

Kärnten als Tourismusmagnet

Höbath ergänzt: "Kärnten ist mit seinen Bergen und Seen Magnet für Gäste aus dem In- und Ausland. Damit das auch so bleibt, braucht es in Sachen umweltfreundlicher Tourismus eine hohe Sensibilität und verstärkte Anstrengungen. In der Kärntner Region mit 2,2 Millionen Nächtigungen wurden zehn Nachhaltigkeits-Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Tourismuskonsum und Kulinarik mit mehr Bio und weniger Fleisch definiert, die jetzt gefördert und umgesetzt werden.