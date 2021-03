Das türkis-grüne Volksstück

Die Pandemie führt den Mächtigen ihre Machtlosigkeit vor. Das ist eine Art politischer Kastration auf offener Bühne mit allen daraus entstehenden Schamkonflikten. So wird die permanente Reparatur und Verschleierung vermeidbarer und unvermeidbarer Fehler von dem seit Jugend an vom Erfolg verwöhnten Bundeskanzler und seiner ihn umgebenden kleinen treuen Truppe wohl als schwere Demütigung empfunden. Dass es anderen Regierungschefs in Europa ziemlich ähnlich geht, wird Kurz kaum ein Trost sein.