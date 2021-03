Max Kofler holt als 15. in Moto3 erstmals WM-Punkt

Maximilian Kofler ist ein Auftakt nach Maß in die neue Motorrad-WM-Saison gelungen! Österreichs einziger Fahrer-Beitrag fuhr am Sonntag beim Grand Prix von Katar als 15. der Moto3-Kategorie erstmals in seiner Karriere in die Punkteränge. Damit folgte der für das französische Team CIP-Greenpower (KTM RC250) fahrende Oberösterreicher Michael Ranseder nach, der 2010 in der Moto2 14. war und damit als zuvor letzter Österreicher Punkte angeschrieben hatte.