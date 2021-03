Mattersburg mit einer Inzidenz von 317,5

142 Neuinfektionen wurden am Samstag gemeldet. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 1362 an. Insgesamt waren seit Pandemiebeginn 15.446 Burgenländer an Corona erkrankt. An den Folgen einer Corona-Infektion verstorben ist eine 84-Jährige aus dem Bezirk Oberwart.