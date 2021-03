Klage gegen die ÖVP nach Punsch-Unfall

Die erste, vorbereitende Tagsatzung fand in dieser Causa am Freitag im Landesgericht Salzburg statt: Alexander Schuberth, Anwalt der betroffenen Familie, fordert Schadenersatz von der Salzburger ÖVP und zwei Pongauer Funktionären – gerichtlich durch Anwalt Michael Pallauf vertreten. Der Streitwert beläuft sich auf 60.000 Euro. Wie bei Zivilprozessen üblich, wurde am Freitag der weitere Fahrplan festgelegt und über die Möglichkeit eines Vergleichs gesprochen, berichtet Schuberth. Am 14. Juni wird mit der Einvernahme von Zeugen begonnen.