Schwab Siebenter im zweiten Nairobi-Turnier

Golfprofi Matthias Schwab hat beim zweiten European-Tour-Turnier in Kenia eine Aufwärtstendenz erkennen lassen. Der Steirer verbesserte sich bei der Kenya Classic in Nairobi am Schlusstag um zwölf Plätze auf Rang sieben, indem er mit einer 65 inklusive sieben Birdies seine beste Runde des Turniers gespielt hatte. Der Sieg ging an Daniel Van Tonder, der Südafrikaner benötigte vier Schläge weniger als Schwab (267). In der Vorwoche war Schwab - auch in Nairobi - 52. geworden.