Nur mit Test zum Prozess gegen falschen Polizisten

„Inspektor Christian Rudolf“ wollte nur Vermögen

Nun stand ein Serbe (40) vor Gericht in Wien. Er soll als „Inspektor Christian Rudolf“ aufgetreten und am Telefon stets seine Dienstnummer genannt haben. Beides klarerweise falsch, für die betagten Opfer aber reichte es, ihr Vertrauen zu erschleichen. Denn der bemühte Herr Inspektor warnte vor Einbrüchen und damit verbundenen Schmuckdiebstählen! Die stattfanden, aber eben von den falschen Polizisten. Der Schaden geht in die Hunderttausende, denn eine Frau übergab tatsächlich Gold im Wert von mehr als 250.000 Euro.