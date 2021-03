Bang & Olufsen enthüllt ANC-Kopfhörer Beoplay HX

Geschäftskunden, Pendler und Musikliebhaber sind laut Bang & Olufsen die idealen Träger des rund 285 Gramm schweren Beoplay HX, der, wie für die Marke typisch, aus hochwertigen Materialien gefertigt wird: Die in Handarbeit hergestellten Ohrpolster sind aus Lammleder, die Oberseite des Kopfbügels aus Rindsleder mit weicher Maserung. Die Unterseite des Bügels ist mit einem Strickstoff überzogen. Das Innenmaterial besteht einer Mitteilung zufolge aus Memoryschaum, „der sich der Form und den Rundungen des Ohrs anpasst und so für höchsten Komfort sorgt“, während der neu gestaltete Kopfhörerbügel aus Aluminium durch einen speziellen Entlastungsbereich in der Mitte das Tragen über einen längeren Zeitraum ermöglichen soll.