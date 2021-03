„Gemetzel“ um den Aufstieg beginnt

„Sag niemals nie“, schmunzelt Radischnig heute, „aber ich mach’s ja nur für drei Monate.“ Das Ziel ist klar: „Unser Anspruch ist der Aufstieg, die Qualität dazu haben wir.“ Alles über den Haufen wirft er nicht: „Ich werde den Tempo-Handball forcieren.“



„Haben keinen Druck“

Auf Leoben wartet mit Leader Hollabrunn am Samstag ein Kaliber. „Wir haben ein junges Team, aber keinen Druck. Und ich schaue jetzt auch nicht auf die Ergebnisse, will das Team im athletischen Bereich weiterentwickeln. Am 8. Mai muss die Mannschaft dann in Topform sein“, betont Startrainer Vytas Ziura. Da beginnt das Viertelfinale Los geht’s auch für die HIB Graz in der Quali-Runde: Morgen wartet im Abstiegskampf gleich ein Pflichtsieg gegen Tulln.