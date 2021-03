Große Solidarität nach Hilferuf aus Tierheim

„Ohne Hilfe wird es nicht weitergehen“, schlug Tierheim-Leiterin Beatrice Schneider via „Krone“ Alarm. Wie berichtet, muss sie seit Jahresbeginn die dreieinhalbfache Pacht für das Areal in Brunn bezahlen – in Anbetracht der ohnehin angespannten Lage ein riesiges Problem. Der Hoffnungsschimmer: Neben vielen Privaten sichern auch immer mehr Politiker der Einrichtung Unterstützung zu. Zuletzt war Martin Schuster, Bürgermeister aus dem benachbarten Perchtoldsdorf und Abgeordneter, vor Ort und kündigt an, Gespräche mit Land und Gemeinden zu führen. Für Schneider ist aber klar: „Dauerhafte Lösung ist wohl nur eine Übersiedlung.“