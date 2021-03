Experten fordern: Kinder besser schützen!

„Krone“: In welchen Gesetzen und weiterführenden Bestimmungen ist der Kinderschutz in Österreich geregelt?

Wolfgang Mazal: Kinderschutz ist in Österreich in zahlreichen Gesetzen punktuell geregelt, doch fehlt eine bundesweit einheitliche Regelung, die den Betreibern von Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen Kontakt auf Basis ihres Geschäftsmodells haben, eine explizite Verpflichtung zur Etablierung und Weiterentwicklung von Konzepten und Richtlinien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vorschreibt.