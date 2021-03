OnePlus stellt Flaggschiff-Modelle 9 und 9 Pro vor

Preise und Verfügbarkeit

Beide Geräte sind ab sofort vorbestellbar. Das OnePlus 9 Pro soll bereits ab dem 31. März erhältlich sein. Die günstigere Version mit acht Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher soll 899 Euro kosten, für zwölf Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicher werden 999 Euro fällig. Das One Plus soll am 26. April zum Preis von 699 bzw. 799 Euro folgen.