F1-Boss Domenicali: „Es wird richtig spannend“

Welche Hauptpunkte haben sie auf ihrer To-Do-Liste? Welche Schritte müssen getan werden? Was muss sich ändern?

Die letzten Jahre hat sich ja bereits viel verändert. Zunächst müssen wir schauen, dass wir diese Saison überhaupt durchziehen können. Während einer Pandemie gibt es keine Sicherheiten. Auch für uns ist es nicht selbstverständlich, Rennen abhalten zu können. Wir haben heuer 23 Events, die höchste Anzahl in der Geschichte der Formel 1. In Bahrain starten zu können, ist schon einmal gut. Bei den nächsten Stopps müssen wir uns von Fall zu Fall ansehen, wie es gerade um die Pandemie in der Welt steht. Hoffentlich geht es mit den Impfungen voran, um einer guten Zukunft entgegenblicken zu können. Das ist die oberste Priorität in diesem Jahr. Andererseits müssen wir uns auch darauf fokussieren, was wir tun können, um in Zusammenarbeit mit den TV-Stationen noch mehr Menschen zu erreichen. Wir wollen vor allem auch junge Menschen begeistern. Und dann haben wir noch die große Herausforderung mit den neuen Regeln, die wir gemeinsam mit den Teams erarbeiten. Viele aufregende Dinge kommen auf uns zu. Es wird eine super Zeit für die Formel 1. Zuletzt stand der Sport auch in den Negativ-Schlagzeilen. Aber die Formel 1 befindet sich in einer hervorragenden Lage, was die Zuseherzahlen betrifft. Wir reden schließlich über eine der wichtigsten und größten Sportarten der Welt.