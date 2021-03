Logistikunternehmen mit neuem Standort in Kalsdorf

Neue Photovoltaikanlage

Das Areal in Kalsdorf liegt in unmittelbarer Nähe zur A9 bzw. A2 und umfasst u.a. eine 16.500 Quadratmeter große Logistikhalle sowie eine Umschlagsfläche von 6.500 Quadratmetern. Die Anzahl der Laderampen hat sich mit 92 mehr als verdoppelt. Auch ökologische Aspekte haben bei der Standortplanung eine maßgebliche Rolle gespielt. So soll im zweiten Quartal 2021 mit dem Bau einer Photovoltaikanlage begonnen werden. „Damit werden wir 920 Megawattstunden Strom im Jahr produzieren und bis zu 75 Tonnen CO> 2 einsparen“, erläutert Haas.