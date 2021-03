Mit Traktor bei Holzarbeiten im Wald abgestürzt

Aus bisher unbekannter Ursache stürzte am Sonntagnachmittag ein Traktor bei Holzschlägerungsarbeiten in Sebersdorf in einem Wald um und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr, die aufgrund des unwegsamen Geländes nicht mit den Fahrzeugen direkt an den Einsatzort kamen.