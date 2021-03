Biologen entdeckten neue Milbenart auf Twitter

Verbreitungsgebiete verschieben sich

In Japan hat Pfingstl bereits die Verbreitungsgebiete mehrerer Milbenarten analysiert, um die Evolution dieser Tiergruppe zu rekonstruieren und herauszufinden, was die Hornmilbenart an die Küsten getrieben hat. Laut den Biologen haben sich ihre Verbreitungsgebiete während der letzten 1,5 Millionen Jahre markant verschoben. Daraus lasse sich zweifelsfrei auf klimatische Veränderungen schließen, so der Forscher. Pfingstl und sein Team dokumentieren Veränderungen im Verbreitungsgebiet auch, um daraus Prognosen für die gesamte Küstenfauna abzuleiten.