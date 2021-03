Wacker Innsbruck nach 2:1 in Lustenau Fünfter

Zudem verloren die Vorarlberger auch noch Zentrumsspieler Christoph Freitag in der 59. Minute durch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels. Dem Brasilianer Wallace glückte per Freistoß zwar noch der Anschlusstreffer (75.), doch mehr war für die Gastgeber in Unterzahl nicht mehr möglich.