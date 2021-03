Millionen-Investment für Spielerfrau! Mann freut‘s

Voller Stolz berichtete Jessica Contento von ihrem Mega-Deal! Die Kapitalgesellschaft „Bayern Kapital“ investierte in einer zweiten Finanzierungsrunde eine siebenstellige Summe in ihr Unternehmen. Es handelt sich dabei um die Online-Nachhilfeplattform „Easy Tutor“, die sie gemeinsam mit ihrem Bruder Massimo Cancellara und dem gemeinsamen Freund Alexander Liebisch 2017 gegründet hat. Rund 5000 aktive Schüler und 700 Lehrer nützen die Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und es werden immer mehr!