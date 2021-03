Auftritt sorgte für Herzklopfen bei Ina Regen

In der zweiten Auswahlrunde nicht weitergekommen sind: Grafikdesigner Harald Fischl mit „The Show Must Go On“ von Queen, Rebecca Rapp, Tochter von Peter Rapp, mit „Born This Way“ von Lady Gaga, Web-Developer Daniel Götz mit „Vü schöner is des G’fühl“ von Rainhard Fendrich und Student Paul Wohlfahrt, der „Say You Won’t Let Go“ von James Arthur sang.