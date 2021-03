Nach vier Monaten nimmt S-Bahn wieder Fahrt auf

Nach knapp vier Monaten baustellenbedingter Unterbrechung sind das Stadtzentrum Weiz und damit auch die Schulen und Industriebetriebe wieder durchgängig mit der S-Bahn erreichbar. „Durch gute Planung und eine termingerechte Umsetzung sind die Einschränkungen für die Fahrgäste und auch für die Industrie vor Ort gering geblieben“, betont Landesverkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang. „Der Schienenersatzverkehr hat sehr gut funktioniert, die Fahrgäste sind trotz Umstieg an der Haltestelle Weiz Interspar immer sicher und pünktlich an ihr Ziel gekommen. Dennoch freuen wir uns, dass mit dem Gleisprovisorium die längste Unterbrechung für den Bahnverkehr abgeschlossen ist und der Personenverkehr in vollem Umfang auf der gesamten Strecke wieder aufgenommen wird“, erklärt Geschäftsführer Mag. Gerhard Harer (StB). Auch der Güterverkehr inklusive den Schwertransporten kann nun wieder ohne Einschränkungen geführt werden.