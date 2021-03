Draubrücke Stein wieder zweispurig befahrbar

Nachdem im Dezember bereits Verpressarbeiten an den von Ausspülungen am Fundament betroffenen Pfeilern durchgeführt worden waren, wurden seit Frühjahr aufwendige Spezialteile verbaut. „Das Sanierungskonzept auszuarbeiten, war nicht einfach. Stahlteile mussten extra für die Draubrücke Stein angefertigt werden“, berichtet Gruber. Sie wurden zwischen Pfeiler und Widerlager montiert, um die beiden betroffenen Pfeiler zu fixieren. „Um kein Sicherheitsrisiko einzugehen, haben wir auch seit Dezember ein Brückenmonitoring mit elektronischen Sensoren durchgeführt“, sagt Gruber. Das ist nun ausgewertet und zeigt laut den Brückenbauexperten des Landes keinerlei Auffälligkeiten am Bauwerk. „Es ist alles stabil, die Brücke kann wieder zweispurig und ohne Gewichtsbeschränkung befahren werden“, so Gruber. Die Kosten für die Arbeiten betragen 200.000 Euro.