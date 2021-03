Ex-TV-Moderator handelte mit Drogen: 3 Jahre Haft

1000 Euro pro Fahrt erhalten

Für die Fahrten, von denen er jeweils mit mehreren Kilogramm Gift zurückkehrte - die Übergaben fanden zum Beispiel auf einem Parkplatz in Maribor oder auf offener Straße im steirischen Leibnitz statt, die Ware war meist in Spielzeugschachteln verpackt -, erhielt der Mann seinen Angaben zufolge jeweils 1000 Euro. Für kleinere Transporte gab es „ein Gramm Kokain und ein paar Hundert Euro“, berichtete er dem Gericht. „Als ich in U-Haft war, hab ich erst erfahren, was ich verlangen hätte können, was der Marktpreis war“, betonte er.