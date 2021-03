Fans bei Cup-Finale? Ministerin spricht Machtwort

Spaniens Gesundheitsministerin Carolina Darias hat der möglichen Rückkehr von Zuschauern in die Fußball-Stadien eine Absage erteilt. Es sei dafür „nicht die Zeit“, sagte Darias am Mittwoch, nachdem der Radiosender Cadena Ser zuvor berichtet hatte, dass in den Finalspielen in der Copa del Rey im April zwischen 20 und 25 Prozent in die 60.000 Besucher fassende Arena in Sevilla kommen sollen. Dabei seien aber nur in Andalusien lebende Fans zugelassen, hieß es.