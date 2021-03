Italiener (41) vor Wiener Pizzeria verhaftet

Bereits 2004 wurde der 41-Jährige wegen Suchtmittelhandels in der norditalienischen Stadt Bologna zu vier Jahren Haft verurteilt. Doch diese ist er nicht angetreten, sondern einfach untergetaucht. Bis dato war der Italiener in der Bundeshauptstadt nicht aufgefallen. Er besitzt sogar einen österreichischen Führerschein, ist aber hier nicht gemeldet. Am Dienstagvormittag hatte ihn der Hunger geplagt. Und er bestellte sich bei einem für seine Original-Holzofenpizzen bekannten Lokal in der Stammersdorfer Straße seine Lieblingsspeise - ein fataler Fehler ...