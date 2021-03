Retter gefordert: Heuer bereits 45 Lawinen-Unfälle

Immer noch gilt in vielen Gebirgsregionen in Salzburg Lawinenwarnstufe 4. „Heikel ist es vom Tennengebirge über den Hochkönig bis zu den Steinbergen sowie in den westlichen Hohen Tauern “, schildert Meteorologe Bernd Niedermoser vom Salzburger Lawinenwarndienst. Im Lauf der Woche soll sich die Situation jedoch entspannen. „Der Zenit ist seit Mittwoch erreicht. Die Gefahr wird in den kommenden Tagen weniger werden“, betont Niedermoser. Dennoch kein Grund zur Entwarnung, wie der Meteorologe meint: „Für Wintersportler wird es auch am Wochenende in steilen Bereichen noch zahlreiche Gefahrenstellen geben. Auch in Gebieten mit Warnstufe 3 kann es gefährlich sein.“