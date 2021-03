Bitcoin-Spekulanten droht jetzt die Steuerfalle

An die Steuerberater in Österreich wird der „Kryptosteuerguide 2021“ gratis verschickt. Der Linde-Verlag bietet den Leitfaden in seinem Shop auch als Hardcopy an, dort kostet er 19 Euro. „Er wird aber auch in Zukunft immer gratis als ePaper zu haben sein, jeder kann sich das gratis herunterladen (via kryptosteuerguide.at, Anm.)“, so Wimmer.