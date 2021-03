15 Millionen Euro für „100 Schulen - 1000 Chancen“

Die Regierung will Brennpunktschulen, also Schulen mit besonderen Herausforderungen, unterstützen und startet dazu jetzt das Pilotprojekt „100 Schulen - 1000 Chancen“. Ziel ist, besser zu verstehen, welche Ressourcen die Bildungseinrichtungen für ihre Arbeit tatsächlich brauchen - und darauf aufbauend „neue und effektivere Lösungsansätze“ zu finden, wie Bildungsminister Heinz Faßmann bei der gemeinsamen Präsentation mit Grünen-Bildungssprecherin Sibylle Hamann am Dienstagvormittag erklärte. SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid sieht in dem Projekt hingegen „vergebene Chancen“: Wer Chancengerechtigkeit ernst meine, „muss dieses Budget mindestens verzwanzigfachen und auf mindestens 500 Schulen ausweiten“, so Hammerschmid gegenüber krone.at.