Frühling ade, der Winter ist zurück in Österreich

Der Winter zeigt noch einmal, was er kann - und tobte sich am Sonntag vor allem in Vorarlberg und Tirol aus. Teils dichter Schneefall bestimmte das Wettergeschehen, jedoch auch der Regen mischte gehörig mit. Zum Abend hin werden laut Prognose der Unwetterzentrale die teils gewittrigen Schauer von Vorarlberg bis ins Salzkammergut wieder häufiger. „Die Schneefallgrenze sinkt allmählich bis in die meisten Täler, oberhalb von etwa 900 m ist in den Nordstaulagen mit einigen Zentimetern Neuschnee zu rechnen“, so Wetterexperte Konstantin Brandes. Im Osten wird es ebenfalls nass, gegen Mittag gingen etwa in Wien teils kräftige Schauer nieder. Die Sonne macht allerdings überall im Land eine Pause.