ATP-Weltrangsliste: „Kaum jemand kennt sich aus“

Mit Beginn der Pandemie stellte die ATP ihr Ranking um. Da viele Turniere abgesagt wurden, blieben Ergebnisse des Vorjahres in der Wertung. Wurde ein Event zweimal ausgetragen, zählt das bessere Resultat. Nun kommt eine neue Regel hinzu. Alle Punkte von Turnieren, die 2019 erzielt wurden, 2020 aber ausfielen, werden nun Woche für Woche halbiert. So fallen etwa Dominic Thiem, der im März 2019 das 1000er in Indian Wells gewann, dessen 500 Punkte aus der Wertung.