200.000 Landsleute in Startlöchern für den „Piks“

Mehrere Pilotstraßen

Schon jetzt gehen Pilotimpfstraßen in Betrieb, und zwar in Linz, Steyr, Wels-Stadt, Gmunden, Schwertberg, Ried und Walding. So kann die Durchimpfung der gefährdeten Altersgruppen sowie der Mitarbeiter in den medizinischen Einrichtungen rasch voranschreiten. Auch 600 Ärzte impfen Hochrisikopatienten, ab 23. März kommen Internisten, Lungenfachärzte sowie 100 Wahlärzte aus dem Bereich Allgemeinmedizin dazu. Pädagogen werden zwischen 26. und 30. März geimpft. Zusätzlich sind noch weitere 18 Impfstraßen geplant. Dafür läuft gerade die Ausschreibung, die Mitte April abgeschlossen sein wird.