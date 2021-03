Schwerpunktaktion gegen Tuning-Szene: 22 Anzeigen

Strafrahmen auf bis zu 5000 Euro erhöht

Das Land Salzburg hatte am Freitag erneut regelmäßige Schwerpunktkontrollen angekündigt. Innerhalb der Landesverkehrsabteilung der Salzburger Polizei koordiniert ab sofort eine zentrale Stelle die Maßnahmen für das gesamte Bundesland. Bundesweit wurde die Möglichkeit geschaffen den Strafrahmen für massive Geschwindigkeitsüberschreitungen von 2180 Euro auf 5000 Euro zu erhöhen. Das Land Salzburg will die Erhöhung der Richtsätze in den kommenden Wochen umsetzen, kündigte Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) an.