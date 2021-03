3:2! Lafnitz festigt Tabellenspitze in 2. Liga

Der SV Lafnitz hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga zumindest für zwei Tage ausgebaut. Die Steirer feierten am Freitag zum Auftakt der 18. Runde nach einem 1:2-Rückstand gegen den SV Horn noch einen 3:2-Sieg und liegen sechs Punkte vor dem Neo-Zweiten Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher gewannen mit einem 3:0 gegen den Kapfenberger SV zum fünften Mal in den jüngsten sechs Spielen. Der Dritte FC Liefering tritt erst am Sonntag bei Wacker Innsbruck an.