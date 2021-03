Corona: Reproduktionszahl österreichweit bei 1,09

Die geschätzte tägliche effektive Reproduktionszahl (R-Zahl) des Coronavirus ist in Österreich zuletzt bei 1,09 gelegen. So viele Personen steckt damit ein Infizierter im Durchschnitt an, errechneten die Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der TU Graz für den 10. März.