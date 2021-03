„Wärmeglocke“ für Marillen

Der Frühling ist im Anmarsch, und die Bäume beginnen auszutreiben und zu blühen. Nicht nur die Winzer haben nun Sorge, dass Spätfrost noch Schäden an ihren Kulturen anrichten könnte. Auch bei Obstbauern besteht immer diese Gefahr. Der Betrieb Apfel Leeb in St. Andrä am Zicksee setzt daher auf kleine Öfen, welche die Blüten bei den Marillen bei Bedarf durch Rauch schützen sollen.