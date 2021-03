Mit Atomstrom aus der Energiekrise?

10 Jahre ist es nun her, dass ein Erdbeben in Fukushima die Welt in Atem hielt. Tausende Menschen verloren Ihre Heimat und mussten umgesiedelt werden und bis heute ist das Gebiet um die havarierten Reaktoren verstrahlt. Auch wenn die EU letztes Jahr einen Förderstopp für Atomenergie verabschiedet hat, ist Atomkraft noch immer eine gut genutzte Energieform in manchen Staaten; auch in unmittelbarer Nähe zu Österreich. Gleichzeitig ist die Netzstabilität in Österreich sowie der EU gefährdet. Erst im Jänner dieses Jahres schrammte Österreich an einem Blackout vorbei. Da stellt sich für die Zukunft Österreichs und der EU die Frage: Wie sieht die Energieversorgung in Zukunft aus? Kann es in manchen Staaten zu einer Rückkehr zum Atomstrom kommen und wenn ja, wie können diese Atomkraftwerke sicherer gemacht werden? Wir freuen uns auf Ihre Diskussionsbeiträge!